Esnaf ve sanatkâra torba yasa müjdesi

03.2018 tarihinden önceki kamuya olan borçlarına af ve taksitlendirmenin getirildiği müjdesini verdi.

Vergi dairesi, Bağ-Kur, SGK, belediye gibi kamu kurumlarına borcu olan esnaf ve sanatkârların, 31.07.2018 tarihine kadar bu kurumlara başvurması durumunda yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi durumunda gecikme faizlerinin tamamının silineceğini belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Taksitlendirme durumunda ise düşük bir faiz oranı ile iki ayda bir ödemek üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenebilecek. Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecek. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecek” açıklamasını yaptı.

“Vergi barışı tekrar getirildi”

7143 sayılı kanunla esnaf ve sanatkârlar için vergi barışı uygulamasının bir kez daha getirildiğini hatırlatan Başkan Karabacak konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Buna göre; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma değer vergisi için kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, anılan yıllara ait defter ve belgeler incelenemeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunulan vergiler için ayrıca bir vergi istenemeyecek. Basit usulde vergiye tabi esnafımızın yanında çalışan diğer ücretli durumundaki çalışanların, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar vergi karnesi doldurmamış ve ücretinden dolayı gelir vergisi ödememiş olmaları halinde, 2018 yılına ilişkin gelir vergilerini ödemeleri ve vergi karnelerine işletmeleri şartıyla, önceki yıllara ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza tahakkuk ettirilmeyecek.”

"Yapılandırma esnafımız için çok önemli"

Hükümetin yapılandırma konusunda aldığı kararların esnaf ve sanatkârlar açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Karabacak, "Ülkemiz gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyor. Dövizin hareketlendiği ve piyasaların durma noktasına geldiği böyle bir dönemde esnaf ve sanatkârımız maalesef borçlarını ödemekte zorlanıyor. Vergi ve prim borcu olan esnaf ve sanatkârlarımız için ticari hayat adeta duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne kredi çekebiliyor, ne de işini düzgün yürütebiliyor. Borç yapılandırması milyonlarca esnafımız ve vatandaşımıza nefes aldıracak. Bu sevindirici kararlardan ötürü esnaf dostu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız, Bakanlarımız, yapılandırmanın yeniden düzenlenmesi için uğraş veren tüm milletvekillerimiz ve emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.