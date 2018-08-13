Geleceğin bilim insanları KTO Karatay’da yetişiyor

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin, inşaat, makine, malzeme ve metalurji, mekatronik, bilgisayar, elektrik-elektronik ve endüstri alanlarında eğitim verdiği 7 farklı bölümde aranan mühendisler yetiştirdiği belirtilerek, "Geçmişin değerlerini geleceğe taşımayı hedef edinen KTO Karatay Üniversitesi; bu güçle çağın teknolojilerini konuşturacak, yeni teknolojiler üretecek, AR-GE’de öncü ve yenilikçi mühendisler yetiştirmek için kapılarını ardına kadar açarak, ülkemizin kalkınma ve refah düzeyini artırabilecek bilim adamlarını Mühendislik Fakültesi bünyesinde iş hayatına hazırlıyor. ’İş Arayan Değil, İşte Aranan Mezunlar’ sloganıyla mühendislikte de aranan mühendisleri yetiştirmekte olan KTO Karatay Üniversitesi, 20 bini aşkın Konya Ticaret Odası üyesini mühendis adaylarına danışman atayarak üniversite-sanayi iş birliğini gerçek anlamda uyguluyor, eğitime teknik bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Teknoloji alanında da aldığı bilgi birikimini alanına uyarlayacak ve teknolojik gelişimleri sadece izleyen değil; teknolojik gelişimlere katkı sağlayarak Türkiye’nin teknolojik anlamda açığını kapatabilecek bilim adamlarını bilim dünyasına kazandırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Proje ve uygulama temelli eğitim

Açıklamada, Mühendislik Fakültesinin nitelikli akademisyenlerinin de destekleriyle öğrencilerini proje üreten mühendisler olarak piyasaya hazırladığı kaydedilerek, "Üniversite bünyesindeki Robot Topluluğu, Siber Güvenlik Topluluğu, Yazılımda Gelişim Topluluğu ve AR-GE Topluluklarıyla sosyal alanda da mühendisliğini daha öğrenciyken kanıtlayabilecek yetenekleri destekliyor. Yerli ve elektrikli araç projeleri, yerli drone projeleri, kodlama eğitimleri ile akademik müfredat dışında da eğitimler vererek, aynı zamanda olayları mühendis bakış açısıyla görebilen bilim insanları yetiştiriyor. İlklerin üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi aynı zamanda İsviçre’de yürütülmekte olan Cern Alice Deneyi’ne ilk ve tam üye olarak eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca fakültedeki bölümlerin çoğunda eğitim dilinin yüzde 30 İngilizce olması ve hazırlık eğitimiyle öğrenciye kazandırılan İngilizce dil kabiliyeti dışında öğrenciye sunulan 8 farklı dil seçeneği sayesinde öğrenciler ikinci bir yabancı dille mezun oluyor. Sadece Mühendislik Fakültesine ait nitelikli laboratuvarıyla, son teknoloji bilgisayarlarıyla öğrenciler ve bilim arasında köprü kuran KTO Karatay Üniversitesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da bünyesine yerleşecek olan bilim insanı olma potansiyeline sahip, teknoloji sahasında yerli üretim hedefi olan mühendis adaylarını üniversiteye bekliyor. Üniversite, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanlarında aranan mühendisleri uzman akademik kadrosu ile ülkemize kazandırıyor" sözlerine yer verildi.