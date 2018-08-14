Grup İmera Seydişehir’de sahne aldı

’si düzenlenen ’Seydişehir Kalkınma Şöleni’ kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde Grup İmera sahne aldı.

Şölenin dördüncü günü konuğu Karadeniz müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en beğenilen topluluklarından olan Grup İmera, Seydişehir’de sevenleriyle buluştu. ’Bitmeyen Sevda, İmera Fera, Emri Olur, Vazgeçtim’ gibi dillerden düşmeyen şarkıları seslendiren grup, alanı dolduran müzikseverleri coşturdu. Grup İmera’ya seslendirdikleri şarkılarda eşlik eden vatandaşlar, grup solistlerinin sahnedeki kemençe ve tulum şovları eşliğinde alanda horon teperek gönüllerince eğlendi.

Karadenizlilerin hızlı ve kıvrak tempoya alışık olduğunu kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal "Arkadaşlarımız bize güzel bir gece yaşattı. Karadenizliler bu kadar hızlı ve kıvrak dansa belki alışık. Ama biz Konyalılar bu kadar hıza alışık değiliz. Performansınız için teşekkür ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Festival kapsamında Grup İmera konseri öncesinde Karadeniz Halk Oyunları gurubu gösterileri de alanı dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi. Konser sonunda Karadeniz Halk Oyunları grubuna AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Grup İmera’ya Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından plaket takdim edildi.

Grup İmera konserine Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, STK başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye meclis üyeleri , muhtarlar ve vatandaşlar katıldı