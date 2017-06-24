Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Şair Fahri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 42 TG 740 plakalı minibüse yaya olarak sokaktan gelen 5 şahıs tarafından av tüfeğiyle ateş edilmeye başlandı. Ellerinde tüfeklerle kendisine doğru gelen şahısları gören minibüs sürücüsü, hızla geri manevra yaparak kaçmaya başladı. Bu sırada minibüsün arkasından rastgele ateş eden şahıslar, yoldan geçen 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza K.’yı yaraladı. Şahıslardan ikisi minibüsün peşinden gitmeyi sürdürürken, diğer 3 kişi ise araçlarına binerek minibüsün arkasından gitti. Daha sonra diğer şahıslarda plakası alınmayan otomobile binerek geldikleri sokaktan kayıplara karıştı. Olay sonrası yaşadığı korkuyla yakınlarda bulunan özel bir kız yurduna sığınan lise öğrencisi ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın devamında yine silahlar konuştu

Olayın ardından bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, minibüsü Muzaffer Hamit Sokakta terk edilmiş halde buldu. Yapılan inceleme sonucunda minibüste mermi izleri tespit edilince sokağa Olay Yeri İnceleme ekibi istendi. Polis ekipleri, minibüs sürücünün uyarısıyla olaya karıştıkları belirlenen şahısları Amberreis Caddesi üzerinde 42 DAY 76 plakalı hafif ticari araçta fark etti. Aracı durduran polis, şüphelileri gözaltına almak isteyince arbede yaşandı. Araçtaki tüfeği eline alan şüphelilerden biri, polislere karşı koymak isteyince polisler uyarı ateşinde bulundu. Bu sırada seken kurşun yoldan geçen 21 yaşındaki Ömer K.’ye isabet etti. Kaldırıma yığılıp kalan yaralı genç, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ömer K.’nin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, hafif ticari araçta bulunan şüpheli Ali Ö., Murat A. ile kimliği belirlenemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Polis araçta bulunan 2 kadını da ifadelerini alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Polis olay yerindeki incelemelerinde biri hafif ticari araçta olmak üzere 2 adet av tüfeği ele geçirdi.

Şahıslar tüfekle ateş etme anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, şahısların tüfekle minibüs sürücüsüne ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ara sokağa giren minibüs sürücüsü, kendisine doğru ateş ederek gelen şahısları görünce geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada görüntülerde beliren 5 şahıs, ellerindeki tüfeklerle minibüse ateş ediyor. Bazı şahıslar geldikleri sokağa geri girerken, bazıları da minibüsün peşinde ateş ederek gidiyor. Sonrasında geldikleri araca binen şahıslar, minibüsün peşine gidiyor.