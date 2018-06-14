Hasan Angı ve Abdullah Ağralı’dan esnaf ziyaretleri

Dönem Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında esnafı ziyaret ederek destek istedi.

24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine hızla devam eden Konya AK Parti İl Teşkilatı seçim çalışmalarını esnaf ziyareti ile sürdürdü. Dönem Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, Fatih Işıklar mahallesindeki esnafla bir araya geldi. Esnafın Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Angı ve Milletvekili Adayı Ağralı seçimlerde destek istedi.

"Konya AK Parti hükumeti döneminde sağlıkta bir üst olma yolunda hızla ilerliyor"

Esnaf ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, "Bugün yine seçim çalışmalarımıza SKM’den başladık. Selçuklu ilçemizdeyiz, il teşkilatımızla, ilçe teşkilatımızla beraber. Öncelikle Konya valiliğinde Konyamız adına çok önemli gördüğümüz bir projenin protokolünü imzaladık. Bölge kan merkezi kurulacak Konya’ya. Konya AK Parti hükumeti döneminde sağlık bir üst olma yolunda hızla ilerliyor. Bunu lojistik açıdan destekleyecek kan merkezinin protokolünü imzaladık. Burada Kızılay’ın topladığı kanlar Ankara’ya gönderiliyordu, oradan işlenip tekrar Ankara’ya gönderiliyordu. Şimdi bu olmayacak. Bu kanlar burada işlenecek ve bölge illere hizmet edecek şekilde Konya açısından önemli bir proje. Daha sonra teşkilat mensuplarımızla esnaf ziyaretlerimize başladık. Fatih ışıklar mahallesindeyiz. Seçimin nabzını iyi görüyoruz. Gerçekten vatandaşlarımız ciddi bir destek veriyorlar. Konya AK Parti’ye her zaman en güçlü desteği verdi. Bunu görmekten de son derece memnunuz. Zaman zaman bazı sitemler, talepler oldu. Ama vatandaşlarımız şunun farkında ‘evet bazı sıkıntılar var. Büyük sıkıntıları geçmişte AK Parti çözdü. Bu sıkıntıları da çözecek olan tek parti AK Parti. Bugün Türkiye’nin geleceği ile ilgili projesi olan parti AK Parti. Türkiye’nin sorunlarını çözmeye yönelik ciddi yaklaşımları gerçekçi yaklaşımları olan parti AK Parti. Bunu görmekten de son derece memnunuz. Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.