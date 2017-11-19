İnsansız Hava Aracı Yarışmasından NEÜ’lü mühendis adaylarına ödül

11-12 Kasım 2017 tarihlerinde ODTÜ - Boeing Türkiye işbirliği ile düzenlenen “Dikine Kalkıp İniş Yapabilen İnsansız Hava Aracı” (DİK-İHA) yarışmasına Konya NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri “Radikal Tasarım Ekibi” olarak katıldı. NEÜ Takımı, çeşitli üniversitelerden katılan 10 ekip arasında en iyi uçuş performansı göstererek ’Uçuş Performansı Kategorisi’nde birincilik ödülü, genel sıralamada da ikincilik ödülü alma başarısı gösterdi. “Radikal Tasarım Ekibi” aldığı ödüllere ek olarak 2018 yılında Amerika’da yapılacak olan uluslararası bir kongrede sunmak için Boeing desteğini almaya hak kazandı.

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret ettiler. Burada konuşan Şeker, gençlerin önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, “Daha mezunlarını vermemiş bir fakültemizin öğrencilerinin böylesi bir başarı kazanmalarından gurur duyduk. Gençlerimize başarılarının devamını diler, bu başarının diğer öğrenci arkadaşlarımıza da örnek olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ile Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da katıldı. Arş. Gör. Enes Günaltılı tarafından yürütülmekte olan Radikal Tasarım Ekibi, Burak Dam, Muhammet Mustafa Abay, Ayşe Ayvacı, Mustafa Furkan Ateş, Kadir Arslanpınar, Mustafa Tuğberk Çakır, İshak Taha Balıbey, Recep Safa Duran’dan oluşuyor.