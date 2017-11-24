Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 11:14

İş yerini kundaklayan kiracısını hastaneden çıkıp vurdu

Konya’da bir kişi, çıkan kavgada kendisini bıçakladıktan sonra iş yerini içindeki ciple birlikte kundaklayan kiracısını hastaneden çıktıktan sonra av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

İş yerini kundaklayan kiracısını hastaneden çıkıp vurdu

24 Kasım 2017 11:14


Olay, 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde Mustafa Ö. ile oğlu Halil Ö. arasında çıkan tartışmaya kiracıları Mehmet K. müdahale etmek istedi. Bu sırada Halil Ö., kendilerine müdahale etmek isteyen kiracıları Mehmet K.’ye tepki gösterince kavga çıktı. Çıkan kavgada Mehmet K., Halil Ö.’yü bacağından bıçaklayarak yaraladı. Yaralan Halil Ö., kendisini bıçaklayan kiracısının dükkanının camlarını kırarak iş yerine zarar verdi. Mehmet K. ise zarar gören dükkanı ile aynı sokak üzerinde olan şahsın babası Mustafa Ö.’nün dükkanına giderek, yanında bulunan benzini döküp dükkanı ateşe verdi. Çıkan yangında iş yeri ve içeride bulunan 80 bin lira değerindeki cip büyük zarar gördü. İş yerlerinin kiracısı tarafından kundaklandığını öğrenen Halil Ö., hastaneden taburcu olduktan sonra kiracısı Mehmet K.’yı sokakta görünce evinden av tüfeğini ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Mehmet K. iki bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri Mehmet K.’yı yaralayarak olay yerinden kaçan Halil Ö.’yü aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
11
°
C
  • Cumartesi
    11°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç