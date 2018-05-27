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27 Mayıs 2018 16:32

Jandarmaya yakalanan suç makinesi 5 kişi tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yakalanan toplam 98 farklı suçtan arandığı ortaya çıkan, aralarında 1’i cezaevi firarisi olan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmaya yakalanan suç makinesi 5 kişi tutuklandı

27 Mayıs 2018 16:32


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta Karayolu üzerindeki jandarma kontrol noktasında yapılan ‘dur’ ihtarına uymayan 07 ABK 995 plakalı otomobille kovalamaca yaşandı. Yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından yakalanan otomobildeki 3’ü kadın 5 şüpheli ise sahte kimlik ibraz etti. Şüphelilerin gerçek kimliklerinin tespit edilmesi sonrasında toplamda 98 farklı suçtan arandıkları ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulamasında şüphelilerin, aralarında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, konut dokunulmazlığını ihlal, resmi belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi bazı suçların da olduğu toplam 98 farklı suçtan arandığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan kimliksiz Yaşar Ç’nin 12, A.Ş. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Yadigar Ç’nin 36, D.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yakalanan aynı zamanda cezaevi firarisi olan Nefiye A’nın 18, H.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yakalanan Şerif Ali K’nin 15, L.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Yeliz N’nin ise 17 farklı suçtan arama kaydı bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak Beyşehir Adliyesine sevk edilen suç makinesi 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kadın şüpheliler Konya, diğerleri ise Seydişehir’deki cezaevine gönderildi.




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