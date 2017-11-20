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20 Kasım 2017 10:06

Kaldırımda bekleyen vatandaşlar ölümden kıl payı kurtuldu

Konya’da kaldırımda bekleyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu savrularak duvara çapan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaldırımda bekleyen vatandaşlar ölümden kıl payı kurtuldu

20 Kasım 2017 10:06


Kaza, 18 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Adliye istikametine cadde üzerinde seyreden bir otomobil, aynı yöne seyir halinde olan ve sola dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen vatandaşların üzerine savruldu. Kaldırımda bekleyen 3 kişi, üzerlerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Özellikle duvarın dibinde bekleyen 2 kişi, savrularak üzerlerine gelen araçla duvar arasında kalmaktan şans eseri yaptıkları hamleyle kurtuldu. Yaşanan kaza anı ve kaldırımda bekleyen 3 kişinin yaşadığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın şokunu atlatamayan vatandaşlar ise kaza yapan araca sadece bakmakla yetindi.




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