Kaymakam Cıdıroğlu veda yemeği

Elazığ'ın Ağın İlçe Kaymakamlığına atanan Konya'nın Yunak İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu için veda yemeği düzenledi.

Yunak İlçesi Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, son yayınlanan kararname ile Ağın Kaymakamlığına atandı. İlçeye veda etmeye hazırlanan Fatih Cıdıroğlu onuruna Yunak eski belediye başkanı Necdet Erşan ev sahipliğinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla veda yemeği verildi.

Kaymakam Cıdıroğlu teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Başta Yunak halkı olmak üzere burada bulunan siz sevgili dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Yunak'ta görev yaptığım süre içerisinde üzerime düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık oldu, Yunak'tan güzel hatıralarla ayrılıyorum. Görevim süresince beni yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarıma, Yunak halkına teşekkür ederim. Haklarınızı helal ediniz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen veda yemeğinin ardından toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi.