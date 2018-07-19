Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 02:27

Kazada yola düşen tenteyi kaldırmak isterken ağır yaralandı

Konya’ nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yola düşen tenteyi kaldırmak isteyen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazada yola düşen tenteyi kaldırmak isterken ağır yaralandı

19 Temmuz 2018 02:27


Kaza akşam saatlerinde Seydişehir Taraşcı Yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seydişehir istikametinden Taraşcı istikametine giden Hamza Ö. idaresindeki 42 ZU 268 plakalı traktörün römorkuna Mehmet Ali D. idaresindeki 42 ZB 809 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisi ile pikabın kasa kısmındaki tente yola düştü. Bunun üzerine araçta bulunan İbrahim D.(31) tenteyi yoldan çekmek için araçtan indi. Bu sırada karşı şeritten gelen ve henüz plakası tespit edilemeyen bir araç tenteyi almak için araçtan inen İbrahim D.’ye çarparak metrelerce sürükledi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin müdahalesinin ardından İbrahim D. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D., buradaki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.


Yetkililerce olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ve polis ekipleri İbrahim D.’ye vurup kaçan araç ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç