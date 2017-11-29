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29 Kasım 2017 09:45

KONAHED çalışmalarını sürdürüyor

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (KONAHED), kuruluşunu tamamlamasının ardından faaliyetlere başladı.

KONAHED çalışmalarını sürdürüyor

29 Kasım 2017 09:45


Faaliyetler kapsamında Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği Başkanı Dr. Mehmet Sadrettin Özerdem ve yönetim kurulu üyeleri Konya Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. Dernek yöneticileri KONAHED’in kuruluşunda verdiği desteklerden dolayı Vali Canbolat’a teşekkür etti ve aile hekimliği uygulamaları ve sahada yaşanan sorunlar üzerine bir süre sohbet edildi. Vali Yakup Canbolat, idareden bağımsız olarak çalışan ve uygulamadaki sorunları idareye bildirmek gibi bir görevi olan STK’ları çok önemsediğini belirtti. KONAHED Başkanı Dr. Mehmet Sadrettin Özerdem de, Konya’daki tüm aile hekimleri adına Vali Yakup Canbolat’a teşekkür etti.




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