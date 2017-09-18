Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 11:53

KONESOB’tan Büyükşehir’e ziyaret

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

KONESOB’tan Büyükşehir’e ziyaret

18 Eylül 2017 11:53


KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ile görüşen KONESOB Başkanı Karamercan, ahilik kültürünü yaşatan esnafların hile yapmayacağını, dürüst olacağını belirterek, bu konuda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile eğitim vermeyi düşündüklerini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca da, ahilik ilkelerinin son derece önemli olduğunu belirterek, bunu yaşatan esnafların sayısının artmasını dileyerek Ahilik Haftası’nı tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç