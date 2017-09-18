KONESOB’tan Büyükşehir’e ziyaret

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ile görüşen KONESOB Başkanı Karamercan, ahilik kültürünü yaşatan esnafların hile yapmayacağını, dürüst olacağını belirterek, bu konuda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile eğitim vermeyi düşündüklerini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca da, ahilik ilkelerinin son derece önemli olduğunu belirterek, bunu yaşatan esnafların sayısının artmasını dileyerek Ahilik Haftası’nı tebrik etti.