Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 16:04

KONESOB’tan Vali Canbolat’a Ahi Sancağı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Valisi Yakup Canbolat’a ziyarette bulunarak Ahi Sancağı hediye etti.

KONESOB’tan Vali Canbolat’a Ahi Sancağı

20 Haziran 2018 16:04


Geçen ay yapılan genel kurulda KONESOB başkanlığına seçilen Muharrem Karabacak, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte Konya Valisi Yakup Canbolat’a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Vali Canbolat’a Ahi Sancağını hediye ederek, "84 meslek odamız ve 55 bin esnaf ve sanatkar üyesi bulunan esnaf teşkilatımız adına esnaf sancağını takdim etmekten onur duyuyorum" dedi.


Vali Canbolat’ta ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karabacak ve oda başkanlarına teşekkür etti.Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç