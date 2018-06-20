KONESOB’tan Vali Canbolat’a Ahi Sancağı

Geçen ay yapılan genel kurulda KONESOB başkanlığına seçilen Muharrem Karabacak, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte Konya Valisi Yakup Canbolat’a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Vali Canbolat’a Ahi Sancağını hediye ederek, "84 meslek odamız ve 55 bin esnaf ve sanatkar üyesi bulunan esnaf teşkilatımız adına esnaf sancağını takdim etmekten onur duyuyorum" dedi.

Vali Canbolat’ta ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karabacak ve oda başkanlarına teşekkür etti.Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.