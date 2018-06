Konuk: “Sergilenen hüner, bayramları bayram eder”

Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket çalışanları, bayramlaşma programında bir araya gelerek toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Konya Şeker ailesi, Merkez Kampüste düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Programa, AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri ve çalışanlar katıldı. İdareci ve çalışanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutlayan Başkan Konuk, “Önümüzde çok çalışacağımız, daha çok üreteceğimiz ve pazar payımızı büyütüp, çiftçinin ekonomiden daha çok pay almasına vesile olacağımız bir dönem var. Biz çok çalışacağız hiçbir fırsatı kaçırmayacağız ki hem kurumumuz büyüyecek hem çiftçinin işi büyüyecek. 1999’dan bu yana bu aile her bayram sonrası ilk mesai gününde topluca bayramlaşıyor. Biz her bayramlaşmada bir araya gelerek hizmet ettiğimiz, ekonomi cephesinde bayraktarlığını yaptığımız üretici ortaklarımızın bir sonraki bayramı daha müreffeh, işleri biraz daha büyümüş olarak geçirmesi için birbirimizden güç alarak daha heyecanlı ve daha istekli olarak işimize odaklanıyoruz. Bu ailenin birlikte kutladığı onlarca bayram içinde ülkemizdeki yatırım ikliminin kuvvetli estiği, iş yapanlar için iyimserliğin bayram havasına tat kattığı dönemler de oldu, istisnai olarak 2001, 2008 gibi krizlerin endişe değilse bile temkini zorunlu kıldığı dönemlerde de birlikte bayram kutladık. Konya Şeker, 2001 krizinde de 2008 dünya finans krizinde de büyümeyi ve güçlenmeyi başaran ender kurumlardandır. Şunu unutmamak lazım her kriz içinde fırsatta barındırır. İş, o fırsatları görebilmekte ve yakalamaktadır. Beceri ve maharet budur. Bu aile, yani Konya Şeker ailesi beceri ve mahareti ispatlı bir ailedir. Biz kendi tarihimizden şunu öğrendik, iş başında sergilenen hüner, on binler için bayramları bayram eder. Bu bayramda da ekonomimizde suni bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Birincisi ülke ekonomisi öksürdü diye yatalak hasta falan olmadı. İşleyen, büyüyen ve daha da büyüyecek bir ekonomimiz var. İkincisi, bu büyüyen ekonomide tecrübe ve birikimi ile yeni fırsatlar çıkarabilecek bir ailemiz yani Konya Şeker var. Biz daha önce ne yaptıysak onu yapacağız. Çok çalışacağız, tıpkı bu bayramlaşmada olduğu gibi birliğimizi daha da pekiştireceğiz ve tam bir aile gibi hareket edeceğiz, puslu havanın karamsarlığına kendimizi kaptırmayıp, bulutların arasındaki ışık hüzmelerine odaklanacağız. Ülkenin ihtiyaç duyduğu, özellikle gıdanın, tarımsal üretimin lokomotifi olmuş, bir anlamda yaptığı bütün işler referans kabul edilen Konya Şeker’deki sorumluluğumuzu daha disiplinli bir şekilde yerine getireceğiz ve hem daha çok üreterek büyümeye, hem de büyüyerek tarladaki üretimi büyütmeye devam edeceğiz, on binlerce ailenin her yeni bayrama daha müreffeh erişmesini sağlayacağız” dedi.

“Ülkemizin gelişmesine katkı veren bir kurumuz”

Konya Şeker çalışanlarının sadece kendisine ve ailesine karşı değil, ülkesine karşı da sorumlu olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Ülkemizin gelişmesine katkı veren bir kurumuz. Dolayısıyla çok daha geniş bir sorumluluğu üstlenmiş durumdayız. Bu durumu yarınlara çok daha kuvvetli bir şekilde taşıma mecburiyetimiz var. Güçlü bir Türkiye, coğrafyamızda istenmiyor. Bu coğrafyada tutunmak oldukça zor. Onun için güçlü olmak zorundayız. Bunun da yolu üretmekten geçer. Üretmezseniz, gücünüz zayıfsa onların dümen suyuna dahil olmuş olursunuz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı yapıldı. Milli silahlarımız, diplomasideki başarımız olmasaydı Kandil’deki operasyonu yapamazdık. Artık dışarıda harekat yapabilecek bir Türkiye var. Bu güce hepimiz katkı vermeliyiz. Bu gücü büyüten kurumlara ihtiyaç var. Artık emir alan değil, sözü dinlenen bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Önümüzdeki dönem, tarımsal üretimin katma değerli hale getirildiği bir dönem olacak. Biz işimizi doğru yaparsak bu kurumu çok daha farklı yerlere taşıyabiliriz” diye konuştu.

“Konya ekonomisini de büyütüyoruz”

Türkiye’nin, yarınlara çok daha güçlü bir şekilde ilerlediğini dile getiren AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, sözlerini şöyle tamamladı: “Patatesteki, etteki sütteki, enerjideki, yemdeki, şekerdeki üretimimizle bütün zorluklara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Konya’nın zirai üretimine, ekonomisine Konya Şeker ciddi katkı sağlıyor. Geçmişte 70-80 milyon dolar (30-33 milyon TL) civarında alım yapan Konya Şeker bugün yıllık tarımsal hammadde alımlarını 500 milyon dolarlara (2 milyar 360 milyon TL) çıkardı. Konya ekonomisinin de Türkiye ekonomisinin de büyümesine ve üretimine katkı veriyoruz, çiftçimizden 15 çeşidin üzerinde ürün alıyoruz. Konya Şeker, bölgedeki tarımsal üretimin güvencesidir. 10 binin üzerindeki personelimizle, çiftçilerimize yapmış olduğumuz katkılarla, ödemelerle bölge ekonomisinin lokomotifi durumundayız. 45 tesis kurmuşuz, büyürken büyütüyoruz. Büyüyeceğiz, büyürken Konya’mızı, bölgemizi, ülkemizi de büyüteceğiz, geliştireceğiz. Sorumluluğumuzun bu anlamda çok yüksek olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."

Konuşmasının sonunda çalışanların ve yöneticilerin bayramlarını bir kez daha kutlayan Konuk, birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle, yarınlara daha iyi hazırlanmamız gerektiğini belirterek, “Bu topraklarda bayramların bayram gibi kutlanması, bayramın coşku ve neşesinin katlanması, bayram havasının ülkemizin köylerinde de daha kuvvetli esmesi için bizim, hepimizin mesuliyeti daha çok çalışmak ve daha çok üretmektir. Bizim aklımızdan çıkarmadığımız ve çıkarmayacağımız husus şudur, Konya Şeker olarak biz zamanla yarışıyor, üretici her bayrama daha müreffeh erişsin diye çalışıyoruz” dedi.