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18 Temmuz 2018 14:35

Konya Emniyet Müdürlüğünde terfi heyecanı

Konya’da görev yapan 3 emniyet müdür yardımcısı 1.

Konya Emniyet Müdürlüğünde terfi heyecanı

18 Temmuz 2018 14:35

Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettirildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi edecek isimler belirlendi. Bu doğrultuda Konya’da görev yapan Emniyet Müdürleri Ali Loğoğlu, Hasan Aldı ve Gökhan Yağmur 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettirildi.


1’nci sınıf emniyet müdürü rütbesi alan Gökhan Yağmur 15 Temmuz sonrasında 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasının yeniden kalkışma planlarını engellemede etkin görev alırken, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Aldı terör örgütlerine yönelik operasyon yapan KOM ve Terör Şube Müdürlüğünde sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 17 Aralık kumpasının ardından 18 Aralık 2013 yılında KOM Şube Müdürlüğüne atanan Ali Loğoğlu ise 5 yıldır kentte FETÖ operasyonlarını yürütüyor. Loğoğlu, özellikle FETÖ’nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan binlerce örgüt üyesi askeri deşifre etti.




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