Konya Genç Mali Müşavirler Platformu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu yayımladığı mesajında; bayramların kardeşliğin, sevginin, vefanın, barış ve dayanışmanın en üst seviyeye ulaştığı özel günler olduğunu belirtti. Mesajda, "Ülke olarak, her türlü güzel duygunun, yardımlaşma ve dayanışmanın güzelliklerini yaşayacağımız bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Millet olarak her türlü güzel duyguyu ortak olarak yaşamaktayız. Ülkemizde son günlerde yaşanılan sıkıntılı günler ve huzurumuzu bozmak isteyen mihraklara karşı Kurban Bayramının ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını Allah’tan temenni ediyoruz. Günlük hayatın içerisinden çıkıp, sevdiklerimizle birlikte küçük büyük herkese iyi dileklerimizle yaklaşmanın, hoşgörünün hakim olduğu bayramlarımızın yaşamımızda apayrı bir yeri vardır. Bu bayramda annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi ve özellikle kimsesizlerimizi, gazilerimizi ve onların yetimlerini asla unutmamamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın tüm İslam Dünyasında barışın ve esenliğin hakim olmasını temenni eder, başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz” ifadeleri yer aldı.