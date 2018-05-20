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20 Mayıs 2018 13:49

Konya İtfaiyesi yeni araçlarla güçleniyor

Konya’nın tamamında 110 merkezde hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, filosuna kattığı yeni araçlarla gücüne güç kattı.

Konya İtfaiyesi yeni araçlarla güçleniyor

20 Mayıs 2018 13:49


İtfaiye faaliyetlerinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, bünyesine kattığı 13 dar alan itfaiye aracıyla filosunu güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mevcut itfaiye altyapısını geliştirmek adına önemli bir yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özellikle tarihi alanlarda, dar sokaklarda ve hizmet imkanı kısıtlı alanlarda yeni bir kapı açmak, ayrıca eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış itfaiye araçlarını değiştirmek için 13 yeni dar alan itfaiye aracının hizmete girdiğini kaydederek, “Belki düşündüğümüzde aklımıza gelmeyen ama ihtiyaç duyulunca da zamanın çok kısıtlı olduğu ve bir an önce müdahale edilmesi gereken bir yapıdır itfaiye. Biz de 269 araçla tüm Konya’ya hizmet veriyoruz. Bir taraftan da eksiklerimizi gideriyoruz. İnşallah hiç ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda da Konya İtfaiyesi en kısa sürede yangınlara müdahale etmek için her alanda kendini yenilemeye devam ediyor. 13 yeni aracımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Ömrünü tamamlamış araçların yerini dolduracak olan yeni araçlar, itfaiyenin giremediği alanlar için yangına daha çabuk müdahalede bulunmak üzere tasarlandı. İtfaiye arazözlerin özelliklerine haiz çalışma kapasitesine sahip araçlar toplamda 5 ton su kapasitesine sahip.




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