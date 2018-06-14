Konya şehirler arası otobüs terminalinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nı aile ve yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine gidebilmek için günler öncesinden biletlerini alarak şehirler arası otobüs terminaline akın etti. Otobüs firmaları ise yoğunluktan dolayı yolcuların mağdur olmaması için ek seferler düzenledi.

"Bilet fiyatlarının yüksek olmasında mazotun etkisi var”

Bir seyahat firmasının yetkilisi Nurettin Barlas, bayram haftasının oldukça yoğun geçtiğini belirterek, "Bayram haftasına girdik. Ek seferler koyuyoruz. İlaveler kaldırıyoruz, yolcunun ihtiyaçlarına cevap veriyoruz, yolcular mağdur değil şu anda" dedi.

Barlas, mazot fiyatının yüksek olması bilet fiyatlarını etkilediğine dikkat çekerek, "Üç, dört senedir aynı fiyattan taşıyorduk. Mazota zam geliyor. Biz de ona istinaden zam yapmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Konya’dan Denizli’ye seyahat eden yolculardan biri, otogarın çok yoğun olduğunu söyleyerek, "Biz biletlerimizi bir ay önceden aldık. Bu haftalara kaldığın zaman bilet bulmakta biraz zorluk çekiyoruz. Bir ay öncesinden 70 liraya geliyorduk. Bu ay 90 liraya aldık biletleri" dedi.

Yolculuk yapan vatandaşlar da otogarların dolu olduğunu vurgulayarak bilet bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Trafik polislerinden yolculara ve şoförlere broşürlü bilgilendirme

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimler kapsamında şehirler arası otobüsleri otogar çıkışında durduran Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Otobüs şoförlerinin yolculuk sırasında yaptığı ihlaller ve trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesi, yolculara emniyet kemeri taktırılması için uyarılıp uyarılmadığının kontrol edilmesi ve bilinçlendirilmesi hususunda yapılan çalışmada trafik polisleri otobüsleri durdurarak, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Vatandaşlar ise uygulamanın iyi olduğunu belirterek devam etmesi gerektiğini söyledi.