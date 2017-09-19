Konya Şeker’in 64. kampanya dönemi pancar alımı başladı

Çumra ve Konya’daki iki şeker fabrikasıyla Türkiye’deki şeker üretiminin beşte birinden fazlasını gerçekleştiren Konya Şeker’de 2017-2018 pancar alım kampanyası, Çumra Şeker’de düzenlenen törenle başladı.

Pancar alım programı saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye’de şeker sanayinin lokomotifinin Konya Şeker olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Konya Şeker Genel Müdürü Yavuz Erence, Konya Şeker’in gerçekleştirdiği sanayi yatırımları ile hem şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğini sağladığını hem de şeker pancarının üretim garantisini oluşturduğunu vurguladı. Konya Şeker’in şeker pancarı üzerinden oluşan katma değerin pancar üreticisine ulaşabilmesi için şeker pancarının girdi olarak kullanıldığı mamul ürünleri üreterek ekonomik zincirin tüm halkalarına pancar üreticisini dâhil ettiğini söyleyen Genel Müdür Erence, “Fabrika dışındaki kantarlarda tek polar ölçümü yapan kurum Konya Şeker’dir. Biz teknolojiyi zahmetine katlananın kullanabileceği bir nimet olmaktan çıkardık ve teknolojinin sağladığı kolaylıkları çiftçimizin ayağına götürdük. Bu bizim kurumumuzu hem sektörde hem de Türkiye’de diğer sektörlerde bütün şirketlerden ayıran en önemli farktır. Biz üretici eksenli bir şirketiz ve bütün yatırımlarımızı bütün hizmetlerimizi üreticinin işini kolay kılmak için yapıyor, bütün mesaimizi ve imkânlarımızı üreticinin daha çok üretmesi, ürettiğinden daha çok kazanması ve üretirken herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için kullanıyoruz. Bu kurumda her şey adil, adaletli, hukuka uygun, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmeyecek şekilde oluşturulmaktadır. Bunu aldığımız her üründe de görebilirsiniz. Bu yıl Konya Şeker Fabrikasının 64’üncü, Çumra Şeker Fabrikasının ise 14’üncü alım kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Recep Konuk bizim önümüze bir vizyon koydu, çiftçinin ve tarlanın işini büyütme vizyonu Biz bu vizyonun peşindeyiz. Başkanımız vizyonun yanına bir de bu kurumda çalışan herkes için bir çalışma kaidesi ekledi; üretici eksenli çalışma. Bu kaide çerçevesinde biz pancar alımında mesai mefhumunu yıllar önce kaldırdık. Pancar alım kampanyası başladığı andan itibaren 24 saat üreticilerimizden pancar alıyoruz. Bu kampanya döneminde de üreticilerimizin işlerini kolay kılmak için bütün personelimiz azami gayreti gösterecektir. Pancar alım kampanyamızın başta üreticilerimiz olmak üzere kurumumuza, şehrimize ve ülkemize tekrar hayırlı olmasını diliyor, üreticilerimizin özenle ve hassasiyetle yetiştirdiği ürününün bol ve bereketli olmasını, tek tek bütün üreticilerimizin hanesine, köyüne, ilçesine, ilimize, ovamıza bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Programın sonunda Konya Şeker’in geleneksel hale getirdiği ödül törene geçildi ve fabrikaya ilk pancarı getiren 50 üretici arasında kura çekilişi yapılarak 3 üreticiye Cumhuriyet altını ve Torku ürünlerinden oluşan bir hediye paketi verildi.

“Konya Şeker, 3 milyon 450 bin ton pancar işleyecek”

Bu yıl Konya Şeker’e ait Konya Şeker Fabrikası’nın 64’üncü, Çumra Şeker Fabrikası’nın ise 14’üncü pancar alım kampanyası gerçekleştiriliyor. Konya Şeker, bu yıl üreticilerden toplamda 3 milyon 800 bin ton civarında pancar alımı yapacak. Konya Şeker, hinterlandında bulunan 233 köyde ve 520 bin 187 dekarlık alanda, 16 bin 996 üreticiye sözleşmeli üretim yaptırdı. Göreve geldiği gün itibariyle pancarların kantara tesliminde mesai mefhumunu ortadan kaldıran PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatlarıyla 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapılıyor.

2017-2018 kampanya döneminde alımı gerçekleştirilecek olan pancarın tamamına yakınının fire-polar analizi, üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacak.

Törene, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra Müftüsü, Çumra Ticaret Odası Başkanı, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Konya Şeker A.Ş. Genel Müdürü, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri, çalışanlar ve bu senenin ilk hasat pancarını getiren üreticiler ile bölge çiftçisi katıldı.