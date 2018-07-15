Konya’da 15 Temmuz Anma Programları başladı

Konya’da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları, ilk olarak Konya Şehitliği’nde düzenlenen programla başladı. Protokolün şehitliklere karanfil bıraktığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı. Şehitlik ziyaretinin ardından Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz konulu fotoğraf ve resim sergilerinin açılışı yapıldı ve protokol üyeleri sergileri gezdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergilerin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, “O geceye ait tüm fotoğraflar tarih sayfalarında milletimizin kahramanlık destanı olarak yerini aldı. Gelecek nesillere bunu iyi aktarmalıyız” dedi.

Konya’daki 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programlarının gündüz bölümü, Sultan Selim Cami’nde şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası ve Mevlid-i Şerif programıyla son buldu. Programlara Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekiller Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ilçe belediye başkanları, rektörler ile askeri ve mülki erkan katıldı.