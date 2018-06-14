Konya’da 4 yeni köprülü kavşaktan alttan geçiş verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği 4 noktada sürdürdüğü köprülü kavşakların tamamında bayram öncesi alttan trafik akışı vermeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplamda 130 milyon liraya mal olan yatırımların Konya’ya hayırlı olmasını dileyerek, Konya trafiğini rahatlatmak adına yaptıkları söz konusu çalışmalarda sona yaklaştıklarının altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde Şefik Can Caddesi Kavşağını alttan trafiğe açarak trafikte rahatlama sağladıklarını kaydeden Altay, "Bugün itibariyle inşaatı devam eden tüm köprülü kavşaklarımızda trafiğin alttan akışına imkân sağladık. Böylece Galericiler Kavşağı, Şefik Can Kavşağı, Elmalılı Hamdi Yazır Kavşağı ve Fatih Kavşağında trafik akışı alttan rahat bir şekilde oluşacak. Ama aynı zamanda yan yolları da açık tutuyoruz ki şehir trafiğinde herhangi bir engel oluşturmayalım. Bayram süresince hem alttan geçişler hem de yan yollarımız açık olacak. Bu zaman zarfında üst tarafta bir çalışma yürütemeyeceğiz ama bayram süresince hemşehrilerimizin en az etkileneceği bir çözüm üretmiş oluyoruz. Yeni köprülü kavşaklarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.