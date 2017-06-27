Konya’da 5 kişiyi öldüren zanlı, öldürmeden önce haber göndermiş

’nın olay öncesinde öldüreceği kişilere haber gönderdiğini iddia etti.

Olay, 12 Haziran Pazartesi günü ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bulduk Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Atılgan K. mahallede bulunan 5 yakınını av tüfeğiyle öldürmüş ve jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının, ifadesinde yakalanmaması halinde köydeki bazı kişiler dışında herkesi öldüreceğini söylemişti. Yaşanan olaydan sonra taziyeleri kabul etmeye devam eden öldürülen 5 kişinin yakınlarını AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da ziyaret etti.

“Bizleri de vurup öldürme korkusu içindeyiz”

Öldürülen 5 kişinin yakınları olay öncesinde Atılgan K.’nın öldürdüğü kişilere kendilerini öldüreceğini haber gönderdiğini iddia etti. Öldürülenlerin yakınları, Atılgan K.’nın cezaevinde yapılacak olan muayenelerde gerçek hasta olduğunu kanıtlanırsa, alacağı raporla cezaevinden çıkıp tekrar mahalleye dönebileceğini söyleyerek, tedirgin olduklarını söyledi. Atılgan K.’nın hasta olduğuna dair aldığı rapor sonrası mahalleye geleceği ve geldiğinde de kendilerini de vurup öldürme korkusu içinde olduklarını söyleyen akrabalar, “Şimdiden nasıl olacağını ne yapacağımızı düşünmekten başka aklımıza bir şey gelmiyor” diyerek hala korku içinde olduklarını kaydetti.

Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesinde ikamet eden Bekir Tokat, Hamit Tokat, Meryem Tokat, Mehmet Tokat ve Mustafa Tokat, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Atılgan K. tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.