Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 13:06

Konya’da 5 kişiyi öldüren zanlı, öldürmeden önce haber göndermiş

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde öldürülen 5 kişinin yakınları, şizofreni olduğu iddia edilen Atılgan K.

Konya’da 5 kişiyi öldüren zanlı, öldürmeden önce haber göndermiş

27 Haziran 2017 13:06

’nın olay öncesinde öldüreceği kişilere haber gönderdiğini iddia etti.


Olay, 12 Haziran Pazartesi günü ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bulduk Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Atılgan K. mahallede bulunan 5 yakınını av tüfeğiyle öldürmüş ve jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının, ifadesinde yakalanmaması halinde köydeki bazı kişiler dışında herkesi öldüreceğini söylemişti. Yaşanan olaydan sonra taziyeleri kabul etmeye devam eden öldürülen 5 kişinin yakınlarını AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da ziyaret etti.



“Bizleri de vurup öldürme korkusu içindeyiz”


Öldürülen 5 kişinin yakınları olay öncesinde Atılgan K.’nın öldürdüğü kişilere kendilerini öldüreceğini haber gönderdiğini iddia etti. Öldürülenlerin yakınları, Atılgan K.’nın cezaevinde yapılacak olan muayenelerde gerçek hasta olduğunu kanıtlanırsa, alacağı raporla cezaevinden çıkıp tekrar mahalleye dönebileceğini söyleyerek, tedirgin olduklarını söyledi. Atılgan K.’nın hasta olduğuna dair aldığı rapor sonrası mahalleye geleceği ve geldiğinde de kendilerini de vurup öldürme korkusu içinde olduklarını söyleyen akrabalar, “Şimdiden nasıl olacağını ne yapacağımızı düşünmekten başka aklımıza bir şey gelmiyor” diyerek hala korku içinde olduklarını kaydetti.


Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesinde ikamet eden Bekir Tokat, Hamit Tokat, Meryem Tokat, Mehmet Tokat ve Mustafa Tokat, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Atılgan K. tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!