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21 Ağustos 2018 13:53

Konya’da acemi kasaplar iş başında

Konya’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Konya’da acemi kasaplar iş başında

21 Ağustos 2018 13:53


Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesmek isteyenler, her bayram olduğu gibi bu bayramda da acemiliklerin kurbanı oldu. Kurbanlıkları keserken ya da derisini yüzerken yaralanan çok sayıda acemi kasap Konya Numune Hastanesinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yaralanan vatandaşlar, ambulans ve kendi araçlarıyla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kurban kesimi sırasında kolundan ve parmağında yaralanan Ömer Çatal, arkadaşının kestiği kurbanın derisini yüzerken kendisini de yaraladığını söyledi.


Kurban kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşların çoğunun yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.




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