Olay, 24 Temmuz günü saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10490 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saibe Yükselir (50) sabah saatlerinde aracına bindiği Rahim A. ile tartıştıktan sonra silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak araçtan atıldı. Rahim A. araçla hızla olay yerinden uzaklaşırken, 8 yerinden vurularak ağır yaralanan Saibe Yükselir, polise kendisini vuranın "Rahim" olduğunu söyledi. Konya Numune Hastanesine kaldırılan Saibe Yükselir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sahte kimlikle yakalandı

Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rahim A.’nın Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir pansiyondan olduğu bilgisine ulaştı. Pansiyona baskın düzenleyen polis, Rahim A.’yı gözaltına alarak Konya’ya getirdi. Cinayet zanlısının yakalandığı üzerinde başkasının adına kimlik kartı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, cinayet zanlısıyla birlikte kendisinin kaçmasına yardımcı olduğu avukatı S.E.G. ve kendisine para temin eden E.G.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan avukatın cinayet zanlısının kaçmasında yardımcı olduğu ve telefon kartını da nasıl imha edeceği konusunda yardımcı olduğu öne sürüldü.

Cinayet zanlısı arbede sırasında "kendi kendini vurdu" diyerek kendini savundu

Şüpheli Rahim A.’nın ifadesinde Saibe Yükselir’in yaşanan arbede sırasında silahla kendisini vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ise, Rahim A.’nın eşinden boşanıp kendisiyle evleneceğini söylediği Saibe Yükselir’e babasının evini yaklaşık 150 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Saibe Yükselir’in kendisini sürekli oyalayan ve eşinden boşanmayan Rahim A.’ya, satın aldığı evden babasını çıkarmasını ya da evi geri alarak parasını geri vermesini istediği için çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü iddia edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden Rahim A. tutuklanırken, avukatı S.E.G. ve E.G. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Öte yandan, Rahim A.’nın 2002 yılında 2 kişiyi öldürdüğü, 11 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye edildiği öğrenildi.