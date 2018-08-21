Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra O. (22) idaresindeki 06 HEF 396 plakalı otomobil, Konya istikametine giden Umut A. idaresindeki 16 R 6479 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Büşra O. araçta bulunan Berat O. (6), Bertan O. (13), Berfin O. (18) ile diğer sürücü Umut A. ve araçta bulunan N.A. (38), D.A. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan duran kalbi tekrar çalıştırılan B.O. ile durumu ağır olan Berat O. Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.