Konya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Ö. idaresindeki 54 AS 899 plakalı otomobil ile Erkan A. idaresindeki 33 KAC 06 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Zeliha Ö., Mevlüt Ö. ile Hatice A., Samiye A., Erkan A., Aleyna A., Habibe A. ve Hatice A. yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan Erkan A. ise, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Erkan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada büyük hasar gören araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.