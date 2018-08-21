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21 Ağustos 2018 13:41

Konya’da Kurban Bayramı manzaraları

Konya’da Kurban Bayramı’nda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını kesmeye başladı.

Konya’da Kurban Bayramı manzaraları

21 Ağustos 2018 13:41


Konya’da 06.50 itibariyle bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Vatandaşlar kentin bir çok noktasında kurban kesim alanlarına akın etti. Merkez Meram ilçesinde kurban kesimi için tahsis edilen Muhacir Pazarı’nda da yoğunluk vardı. Bazı vatandaşlar ise pazar yerinde hazır bulunan kasaplara vekalet vererek kurbanlarını kesti. Kurban alımında geç kalan bazı vatandaşlar da pazar yerinde bulunan satıcılardan kurbanlıklarını aldı. Karatay ilçesindeki kurban kesim yerlerinde de vatandaşların dini vazifelerini yerine getirme telaşı vardı. Kendi imkanlarıyla kurbanını kesen vatandaşlara eşleri de derilerini yüzme ve etleri parçalamada yardımcı oldu.


Eşine yardım eden Ayşe Ş., "Beyler hiç yapmıyor. Beyler böyle duruyor biz yapıyoruz. Burada eti kemikten ayırıyoruz. Parçalayacağız. Paylaşıp evimize gideceğiz” dedi.


Kurban kesim alanlarında bulunan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.




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