Konya’da otomobilin çarpması sonucu ölen kişinin kimliği belli oldu

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kulu Makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametine seyir halinde M.S.Ü. idaresindeki 34 DP 8120 plakalı otomobil, karayoluna çıkan 40 yaşlarındaki bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden şahsın şizofreni hastası Selami Erdem olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.