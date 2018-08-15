Konya’da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Ulukapı Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Yasir G. idaresindeki 42 CZM 52 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce Ali Giray Buğdaycı idaresindeki 42 ZG 459 plakalı motosiklete daha sonra yol kenarındaki bir evin kulübesine çarptı. Kaza sonrası pikap sürücüsü Yasir G. aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada pikapta bulunan Doğan Barkış hafif şekilde, motosiklet sürücü Ali Giray Buğdaycı ve arka koltukta oturan Fatma Buğdaycı ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Pikabın çarpması sonucu bir evin bahçesine kadar sürüklenen motosiklet sürücüsü Ali Giray Buğdaycı ve diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Ali Giray Buğdaycı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Buğdaycı’nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pikap sürücüsü ailesiyle kaçarken yakalandı

Kaza sonrası olay yerini terk eden Yasir G.’nin ailesiyle birlikte kaçarken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Kazada yaralanan Yasir G. de polis merkezinden ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan pikapla motosikletin çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.