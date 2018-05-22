Konya’da şehit aileleri ve gazilere iftar

Bir otelde gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan Vali Yakup Canbolat, “Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkabilmek, milletimiz adına bizim yapabileceğimiz en önemli görevdir. Aziz şehitlerimizin siz değerli ailelerine ve kahraman gazilerimize olan vefa borcumuzun gereği olarak özellikle belirtmek istiyorum ki valiliğimiz ve tüm devlet kurumları sizin istek ve taleplerinizi imkanların elverdiği ölçüde yerine getirmek bizler için de büyük mutluluk kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.

İftar programına Vali Yakup Canbolat, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Leyla Şahin Usta, Hacı Ahmet Özdemir, Hüsnüye Erdoğan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, rektörler, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.