Konya’da sektör danışmanlığı hayata geçirildi

Karatay Üniversitesinde eğitim gören İşletme ve Yönetim Birimleri Fakültesi öğrencileri; mali müşavirlik ve muhasebe konusunda teorikten pratiğe geçilmesi konusunda önemli bir çalışma başlatıldı. Konya SMMMO üyelerinin yanında staj görecek öğrenciler okul döneminde icra edeceği mesleği yakından tanıma imkanı bulacak. Mezun olan öğrencilerin iş bulma sürelerini de kısaltacak olan bu uygulama ile işte aranan mezunlar yetiştirilmesi amaçlanıyor. Protokol, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek tarafından imzalandı.

KTO Rektörü Sade yaptığı konuşmada, “Başkan Özselek’e ve Konya SMMM Odasına eğitim, öğretime verdikleri değerin bir sonucu olan öğrencilerimizin iş hayatlarına ilk adımlarını atacakları bu protokolde yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin kariyerlerini yönlendirecek bu protokolün onların iş hayatına tecrübeli ve bilgili başlamalarına yardımcı olacağına inanıyoruz. Üniversitemizde aldıkları teorik eğitime destek olarak verilecek bu pratik eğitimle öğrencilerimizin iş bulma imkanları artacak, hepsi işte aranan mezunlar olacaklardır. Protokolün ülkemiz, üniversitemiz, öğrencilerimiz ile Konya SMMM Odası ve mali müşavirlik mesleği için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz okulda eğitimlerini teorik olarak alarak meslek hakkında gerekli bilgileri öğrenmektedirler. Ancak pratik eğitim almadıkları için birçok öğrencimiz meslek hayatına atıldıklarında karşılaştıkları engelleri aşmakta veya iş bulma konusunda zorlanmaktadır. Mali Müşavirlik Mesleği devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören son derece önemli bir meslektir. Ülke ekonomimizin gelişmesi ve büyümesi bilgili, işini iyi yapan ve işinin ehli Mali Müşavirler ile olacaktır. Bu kapsamda Karatay Üniversitemiz ile imzalamış olduğumuz Sektör Danışmanlığı protokolü vesilesiyle artık öğrencilerimiz okulda aldıkları teorik eğitimin yanında, mesleğin icra edildiği üyelerimizin bürolarına gelerek pratik eğitimlerini almış olacaklar. Protokol kapsamında öğrencilerimiz ileride yapmayı düşündükleri muhasebe mesleği ile ilgili bütün bilgileri, büro ortamını görecekler ve mesleği yerinde uygulama imkanı bulacaklardır. Öğrencilerimiz mesleğin gereklilikleri, zorlukları hakkında bilgi sahibi olarak ilerde Mali Müşavirlik Mesleğini icra ettiği süre içinde bu tecrübelerini kullanarak işlerini daha iyi yapabilecekler veya sektör ile alakalı temel bilgilere sahip olması nedeniyle iş bulma süreçlerini kısaltacaktır. Karatay Üniversitemiz ile yaptığımız bu protokolle gençlerimize mesleğimizi tanıtma ve onları eğitme imkanı bulabileceğimiz için gurur duymaktayız. Ülkemizin geleceği için böyle faydalı projelerin hayata geçirilmesi ve gençlerimizin eğitilmeleri gerekmektedir. Sektör Danışmanlığı Protokolü’nün Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Özselek, konuşmasında Sektör Danışmanlığı Protokolü’nün sağladığı imkanlara dikkat çekti.