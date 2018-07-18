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18 Temmuz 2018 13:34

Konya’da SGK alacaklarının yapılandırılması ve İŞKUR teşvikleri semineri

Konya SMMM Odası, Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Sanayi Odası (KSO), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile “SGK Alacaklarının 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması” ve “İŞKUR Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Programı” konulu seminer düzenlendi.

Konya’da SGK alacaklarının yapılandırılması ve İŞKUR teşvikleri semineri

18 Temmuz 2018 13:34


Konya Ticaret Odasında gerçekleştirilen seminerde, Selçuklu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sami Öner ve Meram Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı Fatih Morbel “SGK Alacaklarının 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması” konusunda sunumlarını yaparken, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ahmet Garip ve Belma Çeşnial’da “İŞKUR Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Programı” konusundaki sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi. Seminer başlangıcında konuşan Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, seminere desteklerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz İle İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş’e teşekkür etti. Başkan Özselek, “Daha önce vergi alacakların yeniden yapılandırılması konusunda Vergi Dairesi Başkanlığı ile hem merkezde hem ilçelerimizde seminerlerimizi gerçekleştirdik. Bugün de SGK alacaklarının yapılandırılması konusunda üstatlarımız bizleri bilgilendireceklerdir. Ayrıca, bilindiği üzere iş arayan ve işverenler arasında köprü olan İŞKUR’un teşvikleri ve işbaşı eğitimi de bizler için önem arz etmektedir. Bu konularda da meslek danışmanlarımız bizleri bilgilendireceklerdir” diyerek düzenlenen seminerin önemine dikkat çekti.


Başkan Özselek’in ardından konuşan İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ise Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı kapsamında uygulanacak olan artı iki ve bir senden bir benden teşviklerine dikkat çekti. Keleş, uygulanacak olan teşviklerle iş ve işçi bulmaya yönelik aracılık hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Aktif istihdam politikalarıyla işverenlerimiz üzerindeki mali yükleri azaltarak uygun iş gücünün yetiştirilmesine de katkı sağlayacağız" dedi.




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