Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları olan ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 9 kişi tespit edildi. Aralarında çeşitli meslek çalışanları olan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı. TEM ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Konya’da 5 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 5 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.