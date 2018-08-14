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14 Ağustos 2018 11:11

Konya’da sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 5 gözaltı

Konya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Konya’da sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 5 gözaltı

14 Ağustos 2018 11:11


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları olan ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 9 kişi tespit edildi. Aralarında çeşitli meslek çalışanları olan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı. TEM ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Konya’da 5 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 5 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.




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