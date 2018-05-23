Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 16:24

Konya’da Suriyeli genç tutuklandı, bıçakladığı şahıs öldü

Konya’da, Suriye uyruklu gencin ablasını rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladığı Suriyeli şahıs hayatını kaybederken, zanlı tutuklandı.

Konya’da Suriyeli genç tutuklandı, bıçakladığı şahıs öldü

23 Mayıs 2018 16:24


Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu V.H.(16), ablası Asiya H.’yi (23) rahatsız ettiği iddiası üzerine komşusu Suriye uyruklu Halid Şeyh Emin’in (48) evine gitti. İkili kısa bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle V.H., komşusu Halid Şeyh Emin’i yanında bulunan ekmek bıçağı ile bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Halid Şeyh Emin, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı V.H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç