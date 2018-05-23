Konya’da Suriyeli genç tutuklandı, bıçakladığı şahıs öldü

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu V.H.(16), ablası Asiya H.’yi (23) rahatsız ettiği iddiası üzerine komşusu Suriye uyruklu Halid Şeyh Emin’in (48) evine gitti. İkili kısa bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle V.H., komşusu Halid Şeyh Emin’i yanında bulunan ekmek bıçağı ile bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Halid Şeyh Emin, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı V.H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.