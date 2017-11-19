Konya’dan Ankara’ya savunma çıkarması

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’nün ev sahipliğinde yapılan ziyaretlere AK Parti Konya Milletvekilleri Uğur Kaleli, Ziya Altunyaldız ve Hüsnüye Erdoğan da katıldı.

Konya Sanayi Odası tarafından kurulan Savunma Sanayi ve Havacılık Kümesi üyelerinin katıldığı ziyaretlerde konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya artık kabuğunu kırdı. Her sektörde iddiamız var. Özellikle savunma sanayinde Ankara’dan sonra bu hinterlantta Türkiye’nin en güçlü üretim kabiliyetine sahip şehriyiz. Dolayısıyla savunma sanayinden daha fazla pay almak istiyoruz. Ayrıca savunma sanayiyle çalışarak, ülkemizin milli projelerine destek vermeyi bir vatan borcu olarak görüyoruz” dedi.

Aselsan Konya ile çalışmak istiyor

Konyalı sanayici heyetin Ankara çıkarmasındaki ilk durağı Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan oldu. Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Hezarfen Oruç, Aselsan Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç ve Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Murat Aslan ile görüşen Konyalı sanayiciler, yapılabilecek iş birlikleri hakkında bilgi aldı. Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Hezarfen Oruç, Aselsan’ın yıldan yıla iş hacminin büyüdüğünü, bu büyümeyi destekleyen güçlü ve yerli bir tedarik zincirinin olması gerektiğini, bu anlamda yan sanayi firmalarıyla çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.

Aselsan Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, Aselsan’ın her 10 siparişten 9’unu KOBİ’lere verdiğini, Konyalı KOBİ’lerle de daha fazla çalışmak istediklerini söyledi. Aselsan’ın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Kılıç, Aselsan’ın Konya ile çalışma oranlarında bir yükseliş olduğunu, ancak bunun daha yukarıya taşınması gerektiğini ifade etti.

Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Murat Aslan ise, Aselsan’ın tedarik politikalarıyla ilgili bilgi verdi. Aralarında Konya’nın da bulunduğu 41 farklı ilde tedarikçilerinin olduğunu söyleyen Aslan, tedarikçi olmak isteyen firmaların internet sitesinde yer alan Aselsan Aday Tedarikçi Başvuru Formu üzerinden başvurularını yapmaları gerektiğini aktardı. Aslan, Aselsan’ın 5 bin 483 çalışanı olduğunu, 6 AR-GE merkezi ve 3 bin 166 AR-GE mühendisi bulunduğunu, 39 üniversiteyle de işbirliği yaptığını sözlerine ekledi.

Aselsan programına katılan AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli de, ülkenin son 15 yılda bilgiyi, stratejik alt yapıyı ve bütçeyi en iyi şekilde kullanarak teknoloji ürettiğine dikkat çekti. Aselsan’ın da güzel üretimler gerçekleştirdiğini söyleyen Kaleli, "Burada bulunan Konyalı sanayicilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Konya bundan sonra, Aselsan tarafından verilen 1 milyar dolarlık siparişlerden daha fazla pay alır" şeklinde konuştu.

“Savunma Sanayiyle çalışmak ülkeye olan bir sorumluluktur”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, Konya sanayisinin yatırım iştahının devam ettiğini, bu iştahın sürdürülebilir olması için sanayicilere destek verdiklerini söyledi. Konyalı sanayicilerin savunma sanayi ana yüklenicileriyle çalışmaları için bir takım faaliyetler yürüttüklerini aktaran Kütükcü, yapılan iki ayrı savunma sanayi zirvesinde ana yükleniciler ile Konyalı sanayicileri buluşturduklarını dile getirdi. Savunma sanayi ile çalışmaya ticaretin yanı sıra, ülkeye olan sorumluluk olarak bakılması gerektiğini vurgulayan Kütükcü, "Savunma sanayi ile çalışma bizim ülkemize olan borcumuzdur. Varsa bu konudaki kabiliyetimiz bunu ülkemiz adına kullanmamız gerekiyor. Ana sanayi firmalarımız da bunun karşılığını ödemeyi kabul ediyor zaten. Savunma sanayi firmalarıyla çalışmak başlangıçta yeni bir disiplini, zorlanmaları getiriyor. Bu eşiği aşana kadar bir miktar gayret ve kararlılık gerekiyor. Bunu gösterdiğiniz zaman önünüzde kocaman bir pazar var. Biz Konya olarak burada hak ettiğimiz ölçüde payımızı alamıyoruz. Bunu başarabilmek için kararlılık gerekiyor, azim gerekiyor. İnşallah bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

Konya’da 16 AR-GE merkezi, bir tane de tasarım merkezi olduğu bilgisini paylaşan Kütükcü, şehrin AE-GE’yi keşfettiğini, bu aksiyonun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Savunma sanayi firmalarıyla çalışmanın firmaların AR-GE’ye olan ilgisini artıracağına dikkat çeken Kütükcü, yan sanayi firmaları ile ana sanayi firmalarını buluşturmaya aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Aselsan üretim merkezleri gezilerek, incelemelerde bulunuldu.

Konyalı heyet zırhlı muharebe aracı üreten FNSS’yi gezdi

Konyalı sanayicilerin Aselsan’dan sonraki durağı zırhlı muharebe araçları üreticisi FNSS firması oldu. Firmada incelemelerde bulunan Konyalı heyet, FNSS Yurt İçi İş Geliştirme Program Müdürü Haldun Olgun ve FNSS Proje, Kalite ve Tedarik Geliştirme Birim Yöneticisi Hakan Yağcı’dan bilgi aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığının stratejisine uyumlu olarak yeni firmaları Türk savunma saniyeye kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Yağcı, bu yapı içerisinde tedarikçilerle sürdürülebilir olmayı amaçladıklarını ifade etti. Yeni projelerde yerli kaynakları daha fazla kullanmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yağcı, satın almaların yüzde 80’lik kısmını çözüm ortağı olan firmalardan temin ettikleri bilgisini paylaştı. FNSS’ye çözüm ortağı olmak isteyen firmaların başvuru yaptıktan sonra ön değerlendirmeye alındığını ve daha sonra da yerinde inceleme yapıldığını aktaran Yağcı, belirli kriterlere göre incelenen firmalardan uygun olanlarla çalışmaya başladıklarını ifade etti. Yağcı, tedarikçilerinden sıfır hata, zamanında teslimat ve uygun fiyat beklediklerini sözlerine ekledi.

“Sanayicilik kahramanlık işidir”

Konya heyeti son olarak Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’i ziyaret etti. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın da katıldığı ziyarette Konya’nın savunma sanayi ile ilgili neler yapabileceği ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Konyalı sanayicilerin ziyareti onuruna verdiği akşam yemeğinde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin istiklali ve istikbali için savunma sanayi çok önemli. Güçlü bir savunma sanayi de ancak tabana yayılarak olur. Biz bu anlamda tüm sanayicilerimizi dinlemeye, onların işlerini kolaylaştırmaya her zaman hazırız. Sanayicilik gerçekten bir kahramanlık işi. Sanayi alanında faaliyet gösteren her sanayicimiz aslında birer kahramanlık hikayesi yazıyor.”

Ziyarete katılan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya’nın tedarik gücünün çok yüksek olduğunu ve savunma sanayinde Konya ile daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini söylerken, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın savunma sanayi pastasından daha fazla pay alması için Müsteşar Demir’den destek istedi. Kütükcü, oda olarak sektörün gelişimi için her şeyi yapmaya hazır olduklarını, 2018’de de Konya’da 3. Savunma Sanayi Zirvesi yapacaklarını bildirdi. Ziyaretlere Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt Çağlayan da katıldı.