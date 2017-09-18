Kosova, mahalle konağına kavuşuyor

Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kosova Mahallesine kazandırılacak olan mahalle konağının yapımı sürüyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu’ya kazandırılacak 9. mahalle konağının 2018 yılında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

"Her yaş grubuna hitap edecek"

Mahalle Konakları Selçuklu’nun standartlarından birisi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm mahallerimizde her yaştan insanımızın faydalanacağı konaklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Kosova Mahalle Konağı’nın yapımına da devam ediyoruz. Kosova Mahalle Konağımızda hem baylar hem de bayanlar için yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonları yer alacak. Ayrıca hamam ve saunadan oluşan bir kompleks inşa ediyoruz. Emekli konağının da yer alacağı tesis yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak. Şuanda inşaatın yüzde 15’i tamamlanmış oldu. İnşallah mayıs-haziran aylarında mahallemize hizmet vermeye başlayacak. Böylece mahallenin sosyal toplanma merkezlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu lokallerimizden emeklilerimiz, hanımlarımız ve mahallerimizdeki gençlerimiz ve bütün yaş grubundan insanımız hizmet alıyorlar" dedi.

"Hizmet planlaması mahallerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılıyor"

Selçuklu Belediyesi’nin mahalle bazlı çalışmalarla tespit edilen sorunlara çözümler ürettiğini ifade eden Başkan Altay, “Selçuklu çok büyük bir ilçe. Onun için sorunları doğru tespit edip çözümleri ona göre ortaya koymak gerekiyor. Çünkü bazı mahallerimizde altyapı eksikleri varken bazı mahallerimizde sosyal tesis eksiği var. Özellikle Kosova Mahallesinde büyük bir sosyal tesis ihtiyacı vardı ve emeklilerimizin bu yönde çok büyük bir talebi vardı. Biz de bu ihtiyacı karşılamak üzere Mehmet Akif Mahallesi’ne yapmış olduğumuz konağın benzerini Kosova Mahallesinde de inşa ediyoruz. Böylece mahallenin isteğini de yerine getirmiş oluyoruz. Yerinde sorunları tespit edip yerinde çözümler üretiyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.