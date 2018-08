KTO Karatay Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, iki öğrenciden birinin burslu eğitim aldığı üniversitelerinde, ‘İş arayan değil işte aranan’ mezunlar yetiştirdiklerini söyledi.

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, yıl boyu düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde tercih yapacak öğrencilere daha kolay ulaştıklarını belirtti. Konya ve ilçeleri başta olmak üzere 45 şehirde adeta KTO Karatay Üniversitesi rüzgarı estiğini dile getiren Prof. Dr. Sade, “Öğrenci neden sizi tercih etmeli” sorusunu yanıtladı.

Sektör ihtiyaçlarına göre eğitim veriliyor

Rektör Prof. Dr. Sade, 1882 yılında kurulan 20 bin üyeli Konya Ticaret Odası’nın verdiği gücün eğitim hayatına katkıları olduğunu kaydederek, “Son derece modern ve nezih bir kampüs ortamı sunuyoruz öğrencilerimize. Kampüsümüzün hemen yanı başında konuk evlerimiz var. Bir ev konseptinde hazırlanmış nezih ortamlarımız var. Dolayısıyla öğrencilerin barınma sorunu söz konusu değil. 40’ın üzerinde laboratuvarımız, atölyemiz var. Oldukça modern imkanlar olarak karşımıza çıkıyor. Eğitimi nasıl yaptığınız, nerede yaptığınız çok önemli. Amfilerimiz ve sınıflarımız son derece modern. Öğrencimize sınıfında ısı ve havalandırma kontrollü, akıllı eğitim imkanları olan bir ortam sunuyorsunuz. Laboratuvarlarımız, atölyelerimiz de son derece modern. Üniversitemiz tatlı büyüyor. Şuan 8 bin civarında öğrencisi var, 38 programımız var, 6 fakültemiz, 2 yüksek okulumuz, 2 meslek yüksek okulumuz, 3 enstitüde lisansüstü eğitim veriyoruz. Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım, İktisadi İdari Bilimler, Sosyal Beşeri Bilimler, Hukuk ve Tıp Fakültemiz ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulumuz 4 yıllık eğitim veriyor. Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ile öğrenci ve sektör ihtiyaçlarına dönük 38 programda eğitim veriyoruz. Öğrenci sayımızı her bir bölüm ve programda sınırlı tutuyoruz. Çoğu bölüm ve programlarda 40-50 kişilik sınıflarımız var. Yani bu birçok üniversitenin ölçeğinde düşündüğümüzde çok mütevazi rakamlar ama eğitim kalitesi açısından son derece kritik” dedi.

“Her iki öğrencimizden birisi burslu eğitim alıyor”

Üniversiteye girişte tam, yüzde 75 ve yüzde 50 bursları olduğunu anlatan Prof. Dr. Bayram Sade, ortalama her iki öğrenciden birinin burslu eğitim aldığını ifade etti. Rektör Sade şöyle konuştu, “Burs konusu çok önemli. Çünkü öğrencilerimiz bunu önemsiyor. Girişte tam bursumuz, yüzde 75, yüzde 50 burslarımız var. Hukuk ve Tıp Fakülteleri hariç yüzde 25 ile yüzde 5 arası tercih burslarımız var. Ücretli kontenjanlı, birinci tercihte yapan öğrencilerimize yüzde 25, ikinciye yüzde 20, üçüncüye yüzde 10, dördüncüye yüzde 5 bursumuz var. Ahilik bursumuz var. Tüm ülkedeki ticaret odası üyeleri, o odalar bizimle protokol yapmak kaydıyla onların birinci derece yakınlarının bizim okulumuzda ücretli okumaları halinde yüzde 15 oranında bursumuz var. Sayısal ve eşit ağırlıkta ilk 10 binden, sözelde ilk 5 binden, yabancı dilde ilk binden üniversitemizi kazananlar için yurtdışı dil okulu bursumuz var. 46 öğrencimizi Liverpool Üniversitesi’ne, İngiltere’ye gönderdik. Son derece nezih mekanlarda öğrencilerimizi ağırladılar, modern sınıflarda eğitim-öğretim görüldü ve ana dili İngilizce olan bir mekanda konuşma ve pratik ağırlıklı bir eğitim aldılar. Yaklaşık bir ay önce gitmişlerdi. Ben ziyaret ettim, inanılmaz değişim ve gelişim oldu. Bu programı güçlendirerek biz devam edeceğiz. İlk 10 binden kazanan öğrenciler için barınma bursumuz var, konukevinde ücretsiz barınmaları söz konusu. Lisansüstü bursiyerlik bursumuz var. Belli kriterlerden öğrencilerimiz burada lisansüstü eğitim yaptığında biz onları kısmi zamanlı alıyoruz. Hem lisansüstü eğitimi ücretsiz oluyor hem de ona ciddi bir ücret veriyoruz. Mezun bursları, kardeş bursumuz var. Her yüz öğrenciden yetmiş ikisi yüzde 5 ile yüzde 10 arası bir şekilde burslu. Bunu tam bursa dönüştürdüğümüzde, her iki öğrencimizden biri burslu. Yani bu burs oranı inanılmaz. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) en son yayınlanan raporda Türkiye’nin en çok burs veren 8. üniversitesi unvanına sahip olduk.”

“KTO Karatay Üniversitesi ‘A’ grubunda yer alıyor”

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, her yıl yayınlanan öğrenci memnuniyet araştırmasında tüm üniversiteler içinde 33 sırada yer alarak “A” grubunda bulunduklarını, kampüsün özelliği ve öğrenim deneyimi sıralamasında ise “A Plus” grubunda yer aldıklarını açıkladı. Akademik kadrolarının çok güçlü olduğuna değinen Rektör Sade, “Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinde doktorasını yapmış, yurtdışında doktorasını yapmış, yabancı uyruklu olup yurtdışında nitelikli üniversitelerde doktora yapmış insanlar kadromuzda. 300 akademisyenimiz tam zamanlı, 150 civarında akademisyenimiz de kısmi zamanlı yani ders ücretli olarak görevlendirdiğimiz akademisyenlerimiz var” diye konuştu.

“İş arayan değil, işte aranan mezunlar”

Sloganlarının, “İş arayan değil, işte aranan mezunlar yetiştirmek” olduğunu vurgulayan Rektör Sade, “Karatay’ı seç 4 yıl öne geç” diyerek öğrencilerinin eğitim görürken sektör danışmanları sayesinde iş tecrübesi sahibi olduğunu söyledi.

Rektör Bayram Sade şunları aktardı; “Bu sloganımıza, ‘İş kuran mezunlar yetiştirme’ diye bir madde daha ilave ettik. Yani herkes işte aranan mezunlar olmasın aynı zamanda işini de kursun. Madem biz iş dünyasının, ticaret dünyasının üniversitesiyiz 20 bin üyemiz var, 20 bin tane başarılı iş adamı karşımızda, bunlar rol model olsun ve gençlerimizi öyle bir girişimcilik ruhu kazandıralım ki burada mezun olduğunda bir yerde iş ile uğraşmasın. Mümkünse kendi işini kuracak heyecan ve motivasyona sahip olsun. Bunun için argümanlarımız sektör danışmanlığı projemiz var. Ticaret odası üye iş yerlerinde öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren sektör danışmanı atıyoruz. Bu proje sadece Türkiye’de bize özgü bir proje. Yani düşünün ki, birinci sınıfta bir sektörden birisi danışman atanıyor, böylece onun ufkunu vizyonunu geliştiriyor, sektörü tanıtıyor. Türkiye’deki ve dünyadaki trendleri tanıtıyor. Hangi sektör ne ister birinden onu öğreniyor ve böylece aslında o sektör danışmanıyla mezun olduğunda dört yıllık bir deneyimle mezun olmuş oluyor. Yani biz, Karatay’ı seç dört yıl öne geç diyoruz. Aslında bu dört yılın esprisi sektörde dört yıl çalışarak elde edeceğiniz tecrübeyi siz okurken elde edin, böylece bu projeyi uygulamayan üniversitelere göre mezun olduğunuzda dört yıl önde olun anlamındadır. Çok kritik ve önemli bir proje. Başka projelerimiz de var. Ama neden tercih etmeli sorusunun cevaplarından bir tanesi de Çift Anadal Programları (ÇAP) olacak. Üniversitemizin herhalde birçok üniversiteden en önemli farkı bu olacak. Biz yan dala bakmıyoruz. Biz diyoruz ki, madem öğrencinin gönlünde başka bir bölümde okuma arzusu varsa aynı zamanda iki diploma alarak mezun olsun. Şuan 130 civarı programda ÇAP seçeneği var. Fakülte ve yüksekokullar kendi içinde çapraz ÇAP yapıyor istisnasız. Fakülteler arasında uygun bölümler arasında da ÇAP var. Örneğin, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, hemşirelik, ebelik, odyoloji, çocuk gelişimi, beslenme, diyetetik gibi bölümler kendi aralarında ÇAP yaptığı gibi, işletme bölümünde de ÇAP yapıyor. Aslında mezun olduğunda ikinci diploma sağlık yöneticiliği sıfatıyla o yetiyle veya endüstri mühendisliği işletme bölümüyle ÇAP yapıyor. Ya da inşaat mühendisliği mimarlıkla, mimarlık inşaat mühendisliğiyle. Bu çok kritik ve önemli. Bu kadar seçeneğin kolay kolay sunulacağını düşünmüyorum. Bir de bir güzel tarafı bir çok vakıf üniversitesi ÇAP’ı yani ana daldaki eğitim dışındaki kısmı tamamen ücretli yapıyor. Bizde ise ana daldaki bursu ne ise çift ana daldaki bursu da o. Bu uygulamada bize özgü. Bütün bunları aslında bir araya getirdiğimizde, mekan konforunu, sınıf refahını, atölye ve laboratuvar imkanlarını, sektör danışmanlığını, uygulama ve staj imkanlarını ve diğer konuları bir araya getirdiğimizde aslında o sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üniversitemiz hakikaten KTO’dan aldığı gücü eğitime yansıtan ve öğrencilerimizin kariyerine de bunu yansıtan bir üniversite. Bizim iddiamız öğrencimiz mezun olduktan sonra işte aranacak, açıkta kalma şansı hiç yok.”

Mezuniyet sonrası öğrenci takibi

Rektör Prof. Dr. Sade, mezuniyet sonrası da öğrencilerini yalnız bırakmadıklarını, iş sahibi olup olmadığını yakından takip ettiklerini söyleyerek, “Bizim kariyer merkezimiz her altı ayda bir mezun öğrencileri tek tek arıyor. İş mi kurmuş, iş mi bulmuş, yüksek lisans yapıyor mu, ne yapıyor, kariyeriyle ilgili planları nedir bunları tarıyor ve müdahale etmesi gereken yerde, ola ki iş bulamamış ya da işini beğenmediği için önüne çıkan iş fırsatlarını iş arayan gençlerimizi hemen portal vasıtasıyla ticaret odası üyeleriyle buluşturuyor ve böylece aslında onun hızlıca iş bulma imkanı ortaya çıkıyor. Zaten iş kurmada da mentorlarımız iş dünyasının başarılı insanları olarak karşımıza çıkıyor. Böylece sadece okurken değil, mezun olduktan sonraki süreçte de öğrencilerimizi sıkı sıkıya takip ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.