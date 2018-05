KTO Karatay Üniversitesinden 19 Mayıs mesajı

Dr. Bayram Sade, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade mesajında şu ifadelere yer verdi: ”Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı hareketin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un 99. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan yaktığı istiklal meşalesi; Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele tüm vatan sathına yayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Türk gençliğinin, ülkemiz ve milletimiz için her zaman sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinize inanıyor, millet olarak gençlerimizle övünüyoruz. Bizlere emanet edilen vatanımızı bütün güzellikleriyle, millî ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek tüm gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Türk milletinin tüm bireylerinin, birlik ve beraberlik duyguları içinde söz konusu görevi sonsuza kadar kararlılıkla yerine getireceğine de inancımız tamdır. Gençlerimizin, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, öz güvenli bireyler olarak yetişmesi ise en büyük arzumuzdur. Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan milletimiz de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından aynı şuurla mücadelesini bugün de sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı’mızın şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anarken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.”