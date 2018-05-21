KTO Karatay’da "5. Acil Tıp Sempozyumu" gerçekleştirildi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneğinin de katkılarıyla “5. Acil Tıp Sempozyumu” ülke genelinden paramediklerin yoğun katılımı ile KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleşti.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, eğitimin önemine değinerek düzenlenen bilimsel aktivitelerde güncel bilgilerin aktarılması ile bilgi paylaşımı sağlanarak sağlık çalışanlarına ve öğrencilerine faydalar sunacağını ifade etti ve sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Prof. Dr. Özkalp, “Acil tıp çok dinamik süreçtir ve sürekli bilgi yenilemeniz gerekiyor. Bu bilgileri yenilemek için ise böyle sempozyumlar önemli fırsat oluyor” dedi.

“Bizim başarımız sizlerin başarısı ile olacaktır”

Paramediklerin doğru ve etkin müdahaleyi gerçekleştirerek görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan sağlık profesyonelleri olduklarını vurgulayan Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Başkanı Hasan Basri Kızıldağ, “Bizim başarımız sizlerin başarısı ile olacaktır. Yaptığımız işten zevk duyuyoruz. Gücümüzü sahadan eğitim kurumlarımızdan, siz genç nesillerden alıyor, güç birliği ile mesleğimizi bir adım daha öne taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kızıldağ, “Kritik düşünme ve tanı” koyma sunumu ile öğrencilere mesleklerinin alanda başlayarak hastanede sona erdiğini, ulaşılabilir ve ulaşabilir olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Paramedik öğrencilerinin teorinin yanında pratikte de eğitim görmesine olanak tanıyan 5. Acil Tıp Sempozyumu, üniversite kampüsünde gerçekleştirilen beceri eğitimleri, havayolu yönetimi, hasta ve yaralı taşıma teknikleri uygulamaları ile sona erdi. Öğrenciler sempozyumda edindiği yeni bilgi ve teknikleri örnek vakalar ile maket hastalar üzerinde uygulama fırsatı buldu.