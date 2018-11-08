Küçük kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Konya'da 3 gün önce bisikletiyle karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Siba'nın yaşadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl 2 ay önce ailesiyle Suriye'nin başkenti Şam'dan Türkiye'ye gelerek Konya'ya yerleşen 12 yaşındaki Siba Al İssa markete gitmek için evden çıktı. Cadde üzerinde markete giren ve daha sonra yine cadde üzerinde bulunan dönerciden döner fiyatı soran Siba Al İssa bisikletine binerek caddeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Fatih D. (26) idaresindeki 42 AFM 93 plakalı otomobil küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ağır yaralanan Siba Al İssa olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve vücudundaki çoğu kemiği kırılan Siba Al İssa, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olayın ardından kaza yerinde bir işyerinin güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde Siba Al İssa'nın dönerciden çıktıktan sonra Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinden geçerek Ahmet Özcan Caddesine girdiği ve yolun karşısında geçtiği sırada otomobilin çarptığı görülüyor. Kaza anını gören esnaflardan Bünyamin Enver, “Trafik kazası olduğunda biz ofisteydik. Çocuk bisikletle yavaş yavaş buradan geliyordu, burada araba çocuğa çarptı. Çocuk 2 metre filan havaya yükseldi, arabanın ön camına çarptıktan sonra kanlar içerisinde yığıldı. Daha sonra ambulans geldi. Ambulansa alıp çocuğu götürdüler, sonra polisler geldi. Daha sonra öğrendiğimize göre çocuk vefat etmiş” dedi.

Kızının dönerciden fiyat sorduktan sonra dışarı çıktığını söyleyen 4 çocuk babası inşaat ustası baba İssa Al İssa (45), kızına otomobilin çarptığını ve kızının hastanede vefat ettiğini belirtti. Siba Al İssa'nın dayısı İsmail Al Ali ise, “Kaza olduğunda kız dönerciye gidiyor. Dönerin fiyatını sorduktan sonra çıkıyor. 2 dakika sonra araba geldi, kız da bisikletle geliyor ona çarptı. Polis geldi, hastaneye götürdüler ambulansla. Biz de hastaneye gittik dediler ki kız çok kötü. Doktorlar kızın sabaha kadar yaşayamacağını söyledi. Sabah gittik kız vefat etmiş. Kız 12 yaşındaydı. Ne yapacağız. Ben bütün sürücülere konuşuyorum kullandıkları arabaya dikkat edin, telefonlarla konuşmayın” ifadelerini kullandı.

Baba İssa Al İssa ve dayısı İsmail Al Ali daha sonra Hacıfettah Mezarlığına defnedilen Siba Al İssa'nın mezarını ziyaret ederek dua etti.