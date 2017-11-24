Kulu’da 24 Kasım Öğretmen Günü törenle kutlandı

Kulu Şeyh Edebali Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda 24 Kasım Öğretmen Günü kapsamında program düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine bianen konuşmayı göreve yeni başlayan öğretmen Semra Efnan yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, öğretmenlerin okullarını yuvası olarak gördüğünü ifade ederek, "Geçmişte ufku yüksek irfan ordusundan görevi devir almış öğretmenler dalları meyve yüklü insanlardır. Kibir ve gurur safhasında izin vermez. İyi bir öğretmen Peygamber takvalıdır. Öğrenciye ilim verir Allah’ın rızasını kazandığını söyler. Öğretmenin değeri biçilmez. Ebediyete intikal eden öğretmenlere Allah’tan rahmet diliyorum. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız, öğretmenlerim" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı etkinlik ve video gösterisiyle devam eden program öğretmenlerin yemin töreniyle devam etti. Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan tarafından emekli olan öğretmenlere de belge takdim edildi. Etkinlik öğretmenler Hakan Dağ ve Alican Yavuz’un çalıp söylediği şarkılarla sona erdi.