Kulu'da öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları, polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Öğrenci taşımacılığı araçların yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi.

Denetimler sırasında yönetmelik gereği öğrenci servislerinde bulunması gereken ve sürücülerin uymaları gereken Rehber Personel bulundurulması, servis araçlarında belirtilen öğrenci sayıları, koltuk sayıları, bakım-onarım formları, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cam sabitliği, okul taşıtı ve dur levhaları, geri vites kontrolü, araç temizliği, yangın tüpleri ve gerekli diğer evraklarda kontrol edildi. Kontrollerde eksiklikleri görülen 5 araca toplam bin 175 lira para cezası kesildi.