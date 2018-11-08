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Kulu'da öğrenciler lösemili çocuklara destek için maske taktı

Konya’nın Kulu ilçesinde öğrenciler lösemili çocuklara destek amacıyla maske taktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde öğrenciler lösemili çocuklara destek amacıyla maske taktı.


Kulu Kırkpınar, Yaraşlı ve Yazıçayır ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan 280 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenleri tarafından dağıtılan maskeleri taktı. Lösemili çocuklara dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, lösemili çocukların biran önce sağlıklarına kavuşmasını diledi.

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