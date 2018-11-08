Kulu'da öğrenciler meclis başkanını seçti

Konya'nın Kulu ilçesinde, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında her okulun temsilcileri Kulu'yu temsil etmek için İlçe Meclis Başkanını seçti.

Şeyh Edebali Anadolu Lisesi Konferans Salonunda seçim heyecanı yaşanırken, oy kullanan öğrenciler İlçe Meclis Başkanını seçti. Seçim heyecanı ilk olarak aday öğrencilerin konuşmaları ile başladı. Daha sonra İlçe Meclis Başkanının seçilebilmesi için öğrenciler oy kullandı. Seçim için Kulu genelinden, farklı okullardan gelen 61 öğrencinin 46'sı oy kullandı. Oylama sonunda Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayrettin Yağcı 15 oy alarak İlçe Öğrenci Meclis Başkanı seçildi. Başkanlık için yarışan bütün öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Hayrettin Yağcı'yı da kutlayarak Konya'da yapılacak olan seçimde başarılı olması temennisinde bulundu.