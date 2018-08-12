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12 Ağustos 2018 15:07

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Konya’da lüks bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybederken aynı aileden 2 kişi de ağır yaralandı.

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

12 Ağustos 2018 15:07


Kaza, saat 11.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ömer Deniz (48) idaresindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hüseyin B. (22) yönetimindeki 63 TK 793 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan (42), çocukları Mehmet Fırat (9) ve Yağmur İdil (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Sürücü Ömer Deniz, Beyhekim Devlet Hastanesinde; oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Yağmur İdil ile Numune Hastanesinde tedavi gören Gülhan Deniz’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası tır sürücüsü Hüseyin B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin 33 metre fren izinden sonra tıra çarptığı belirlendi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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