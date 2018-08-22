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22 Ağustos 2018 09:34

Makaradaki bakır kabloları sökerken yakalanan şüpheliler tutuklandı

Konya’da 5 bin lira değerindeki elektrik kablolarını çaldıkları sırada yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Makaradaki bakır kabloları sökerken yakalanan şüpheliler tutuklandı

22 Ağustos 2018 09:34


Olay, 20 Ağustos pazartesi günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan A. (21) ile Rüstem D. (23) bir süre depo etrafında keşif yaptı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle özel güvenlik görevlilerinin izinli olacağını düşünen 2 şüpheli duvardaki tellerin üzerinden atlayarak deponun bahçesine girdi. Güvenlik kamerasından 2 kişinin depoya girdiğini gören özel güvenlik görevlileri polise ihbarda bulundu. Depo içerisindeki makaralardan kabloları söken şüpheliler kısa sürede olay yerine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından deponun etrafı sarılarak yakalandı. Şüphelilerden İhsan A.’nın 4 adet, Rüstem D.’nin ise 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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