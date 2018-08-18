Malaklı cinsi çoban köpeğini böyle çaldı

Olay, 15 Ağustos Salı günü merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gülistan Caddesi üzeri sanayi sitesinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde zincirle bağlı bulunan Aksaray Malaklısı cinsi çoban köpeği, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Köpeğin yerinde olmadığını fark eden sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, hırsızlık olayını fark etti. Kamera görüntülerinde kaldırımda bulunan bir şahsın, çevreyi gözetledikten sonra demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdiği, bir süre köpeği seven hırsızlık şüphelisinin, daha sonra çoban köpeğini otomatik kapının üzerinden dışarıya çıkarmaya çalıştığı, iri cüssesi nedeniyle bir süre çoban köpeğini kapının üzerinden geçiremeyen şahsın, daha sonra görüntüden kaybolarak başka çıkış yolu aradığı görülüyor. Görüntünün devamında, hırsızlık şüphelisi sonraki denemelerinde Malaklı cinsi köpeği otomatik kapının üzerinden dışarıya çıkarmayı başardı. Köpeğin ardından kendisi de demir kapının üzerinden atlayan hırsızlık şüphelisi, köpekle birlikte gözden kayboldu.