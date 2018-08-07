Mali Müşavirlerden süre uzatımı talebi

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Ağustos ayı içerisinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve ayrıca 1 günlük 30 Ağustos Zafer Bayramı tatiliyle birlikte hafta sonları da dikkate alındığında Ağustos ayında toplam 14 tatil günü bulunuyor. 2018 Ağustos ayında Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin yanı sıra Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine ilişkin ikinci dönem geçici vergi beyannameleri, Damga Vergisi Beyannamesi, BA-BS bildirimlerinin verilmesi, e-defter berat yüklenmesi/gönderilmesi ve matrah artırım işlemlerinin de yapılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığımızın Vergi Usul Kanunun 28’inci maddesindeki beyanname ve bildirimlerinin sürelerinin uzatılması yetkisini kullanması meslektaşlarımızın işlerini rahatlatıcı bir adım olacaktır. Meslektaşlarımızın işleriyle ilgili planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için söz konusu süre uzatımının en kısa süre de yapılması meslektaşlarımız tarafından beklenmektedir” diye konuştu.