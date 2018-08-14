Ş. (MEDAŞ) elektrikçiler ve elektrik mühendisleriyle bir araya geldi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından organize edilen toplantıya, EMO Konya Temsilcisi Sait Şahin, Konya Elektrikçiler Odası Başkanı Arif Yeşildaş, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Türk Telekom Yöneticisi Muzaffer Yılmaz ile Konya da faaliyet gösteren elektrik mühendisleri ve elektrikçiler katıldı.

Toplantıda Elektrik Mühendisleri, MEDAŞ’ın mühendislerin aktif bir şekilde görev aldığı yeni bağlantı sürecindeki uygulamalarından, bağlantı görüşü ve proje onay işlemlerine hızla geri dönüş yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş konuşmasında, şirket olarak sorumluluk alanındaki 6 ilde elektrik mühendisleri ve elektrikçilerden alınan geri bildirimler ile bağlantı süreçlerinde iyileştirmeler yapıldığını, söz konusu uygulamalardan duyulan memnuniyetin burada bir kez daha dile getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Uçmazbaş, uygulamalarda meydana gelen yada gelebilecek münferit problemlerin aşılabilmesi için iletişimin önemine vurgu yaptı. Toplantıda MEDAŞ’ın işletme sorumlularının da katılımıyla belirli periyotlarla bir araya gelinerek karşılıklı istişareler gerçekleştirilmesi kararı alındı.

EMO Konya İl Temsilcisi Sait Şahin toplantıya katılanlara teşekkür ederken, Elektrikçiler Odası Başkanı Arif Yeşildaş sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu tür organizasyonların elektrik sektörünü daha ileriye götüreceğine inandığını söyledi.